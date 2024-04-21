Цюрих, Швейцария, 21 апреля, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Российская легкоатлетка Дина Александрова победила в марафоне в Цюрихе 21 апреля.

Алексей Никольский/РИА Новости Дина Александрова

Время, за которое россиянка преодолела дистанцию — 2 часа 29 минут. Следующей за ней стала представительница Эфиопии Серкалем Меконнен со временем 2 часа 34 минуты 9 секунд. Третьей стала кенийка Наоми Майо с результатом 2 часа 35 минут 44 секунды.

Александрова родилась в 1992 году в Чебоксарах. Мастер спорта России. Тренировалась у Николая Захарова и Галины Архиповой, уже в 17 лет выполнила норматив мастера спорта на дистанции 800 м с результатом 2:03:25 на молодёжном первенстве России. Выходила на старт в смежных дисциплинах лёгкой атлетики — кроссе и горном беге, где в 2012 году выиграла бронзовые медали чемпионатов России. В 2015 году начала тренироваться у Валерия Руденко в Курске, после чего стала чемпионкой России в кроссе на 2 км. В 2015 и 2017 году становилась серебряным призёром чемпионатов России по эстафетному бегу. В марафоне Александрова дебютировала на соревновании «Белые Ночи» в Санкт-Петербурге, заняв 3 место.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале российский борец греко-римского стиля Сергей Семёнов завоевал золотую медаль в весовой категории до 130 кг чемпионата Европы в Бухаресте. 28-летний Семенов победил соперника из Турции 34-летнего Рызу Каяалпа со счётом 4:2. Турецкий спортсмен — трёхкратный призёр Олимпийских игр, пятикратный чемпион мира и 12-кратный чемпион Европы. Семенов — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Токио. Также он является чемпионом мира 2018 года, бронзовым медалистом чемпионата Европы — 2019, шестикратным победителем чемпионата России. Титул чемпиона Европы он завоевал впервые.