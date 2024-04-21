Москва, 21 апреля, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Принадлежащее блогеру Лерчек (Валерия Чекалина) ООО «Би Фит» задолжало за логистические услуги ООО «Темполайн Логистика» свыше 22 млн рублей. Логистическая компания подала на нее в суд. Спор между организациями разрешился в Арбитражном суде Москвы. Это следует решения, опубликованного в картотеке арбитражных дел.

Валерий Мельников / РИА Новости Блогер Валерия Чекалина

Договор стороны заключили в октябре 2019 году. «Темполайн» отправляла потребителям косметику Лерчек Letique. С этого времени накопились долг и неустойка за хранение и отправку продукции на сумму более 20,4 млн и более 1,6 млн рублей соответственно.

В итоге в судебном разбирательстве стороны пришли к мировому соглашению. Чекалина и ее компания «Би Фит» обязались погасить задолженность в размере 22,5 млн рублей до 31 мая. В свою очередь «Темполайн» вернёт Лерчек товары, которые остались на складе.

Как сообщало ИА Регнум, в отношении Валерии Чекалиной и её супруга Артёма 7 марта 2023 года возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в размере 311 млн рублей. Пара в период с июля 2020 по июль 2022 года превысила допустимый лимит доходов в 150 млн рублей в год. Помимо этого, по версии следствия, в апреле 2021 года Чекалины легализовали более 130 млн рублей, добытых преступным путём, приобретя на них доллары.

Им назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде. Обвиняемые признали вину.

Адвокат пары Константин Третьяков 19 ноября сообщил, что блогер и её супруг выплатили 500 млн рублей и полностью погасили долг перед ФНС с учётом доначислений пени и штрафа. С них после выплаты долга сняли все ограничения, заключавшиеся в запрете определённых действий. Председатель СК Александр Бастрыкин подтвердил, что семья Чекалиных погасила задолженность по налогам в 504 млн рублей.

Адвокат 29 декабря информировал, что уголовное дело о неуплате налогов прекращено. Лерчек 1 марта сообщила, что в отношении неё прекратили второе уголовное дело об отмывании средств в особо крупном размере. Блогерша призналась, что эта ситуация дала ей большое количество жизненных уроков.