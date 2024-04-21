Москва, 21 апреля, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Молдавский оппозиционный политик Илан Шор объявил на съезде в Москве 21 апреля о создании предвыборного блока «Победа — Виктория».

Максим Блинов/РИА Новости Лидер партии «Шор» Илан Шор

«Сегодня мы объявляем о создании предвыборного блока «Победа-Виктория», — заявил он на съезде молдавских оппозиционных депутатов.

Шор добавил, что предвыборный блок будет готовиться к выборам президента Молдавии и референдуму о вступлении в Евросоюз.

Политик пояснил что оппозиционеры вынуждены проводить съезд в Москве, так как Молдавия, по его словам, оказалась «захваченным государством». Он также выразил уверенность, что все присутствующие на съезде политические команды готовы взять на себя ответственность и построить в Молдавии будущее.

При этом Шор назвал «узурпатором» президента Майю Санду.

Как сообщало ИА Регнум, летом 2023 года Конституционный суд Молдавии поддержал запрос правительства страны о запрете деятельности оппозиционной партии «Шор». На момент оглашения решения политическая партия «Шор» считалась распущенной. В апреле 2023 года лидера партии «Шор» Илана Шора приговорили к 15 годам лишения свободы по делу о выводе крупных сумм денег из банков страны.

В декабре 2023 года Майя Санду заявила о планах вновь баллотироваться на пост президента и провести осенью 2024 года референдум о вступлении Молдавии в ЕС. Еврокомиссия разработала руководство по будущим переговорам с Молдавией и Украиной, которое представят Совету ЕС.

В Молдавии 16 апреля одобрили правки в конституцию по референдуму о вступлении в ЕС. Конституционный суд признал законной инициативу депутатов молдавского парламента по инициации референдума о вступлении в Евросоюз.