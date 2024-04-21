Москва, 21 апреля, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Украинская армия на херсонском направлении пополняет ряды за счёт осужденных, в том числе за особо тяжкие преступления, заявил 21 апреля командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Из-за огромных потерь на херсонском направлении украинские подразделения стали пополнять из числа осуждённых», — процитировала подпольщика «Российская газета».

По данным организации, есть сведения о шести украинских заключённых, которые в ближайшие время воспользуются случаем и сбегут в Европу.

Также 21 апреля, Град рассказал, что на подконтрольной Киеву территории Херсонской области ВСУ активно занимаются мародёрством. По его словам, украинские военные грабят дома, даже те, где есть хозяева. Командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» 20 апреля заявил, что украинская армия начала готовить новую линию обороны за подконтрольным Киеву городом Херсоном.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 20 апреля заявил, что целью российского удара по городу Южному в Одесской области был расположенный там припортовый завод.