Москва, 21 апреля, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Российские военные за минувшие сутки уничтожили цех по производству беспилотных летательных аппаратов украинской армии. Об этом 21 апреля на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Кроме того, российские военные уничтожили радиолокационную станцию кругового обзора с фазированной антенной решёткой «Пеликан».

«Кроме того, поражены <…> живая сила и военная техника ВСУ в 104 районах», ― доложил военный.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России 10 апреля поразили в зоне СВО два цеха сборки беспилотников ВСУ. Кроме того, они уничтожили объект подготовки и запуска безэкипажных катеров, а также 172 беспилотных летательных аппарата.

Российские подразделения 9 апреля уничтожили склад беспилотников украинской армии на херсонском направлении. Также ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, боевую машину пехоты, пять пикапов, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 14 апреля сообщил, что российские военные нанесли сокрушительный удар по складам техники и боеприпасов в Днепропетровской области.

Российские военные за период с 13 по 19 апреля сбили 1278 беспилотных летательных аппаратов, десять ракет ATACMS, шесть Storm Shadow и пять авиабомб Hammer и JDAM.