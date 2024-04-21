Москва, 21 апреля, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Группировка российских войск «Днепр» нанесла удары по украинской армии в районе Никополя, Берислава и села Золотая Балка, сообщил 21 августа на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Противник потерял до 50 военнослужащих, четыре автомобиля, а также 175-мм самоходную артиллерийскую установку М107 производства США», — рассказал военный.

Он также проинформировал об уничтожении цеха по производству беспилотинков для ВСУ, радиолокационной станции кругового обзора с фазированной антенной решёткой «Пеликан», самолёта МиГ-29 на аэродроме Днепр, пункта управления, радиолокатора обнаружения воздушных целей и пусковой установки ЗРК С-300ПС.

Российские военные группировки войск «Юг» освободили от ВСУ село Богдановка в ДНР. Они в течение суток улучшили положение по переднему краю и нанесли удары по ВСУ в районе Красногоровки, отразили две контратаки украинской армии в районе Часова Яра.