Москва, 21 апреля, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Подразделения группировки Вооружённых сил России «Запад» заняли более выгодные рубежи, нанесли удары по ВСУ у Оливовского Яра, Новоегоровки и Новосёловского в ЛНР, сообщил 21 апреля официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 68-й егерской, 57-й мотопехотной бригад ВСУ», — заявил генерал-лейтенант.

На этом направлении ВСУ за сутки потеряли до 50 военных, боевую машину пехоты и два автомобиля.

В российском оборонном ведомстве добавили, что в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили 155-мм гаубицу М777 и два 105-мм орудия М119 американского производства, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм САУ «Акация», 122-мм САУ «Гвоздика».

Кроме того, российские военные уничтожили четыре 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм противотанковую пушку МТ-12 «Рапира», боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.

Как сообщало 21 апреля ИА Регнум, российские военные полностью освободили населённый пункт Богдановка в ДНР. Помимо этого, войска группировки «Центр» за сутки улучшили тактическое положение.

За минувшие сутки ВС России уничтожили цех по производству беспилотных летательных аппаратов ВСУ, а также радиолокационную станцию кругового обзора с фазированной антенной решёткой «Пеликан».

Российская армия ударами авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки также уничтожила истребитель МиГ-29 ВВС Украины на аэродроме Днепра, а также пункт управления ВСУ, установку ЗРК С-300ПС и радиолокатор для обнаружения воздушных целей.