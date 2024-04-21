Москва, 21 апреля, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Российские артиллеристы в зоне проведения специальной военной операции на Украине уничтожили гаубицу М777 американского производства. Как рассказал журналистам артиллерист Вооружённых сил России с позывным Марио, эту технику украинская армия использовала для обстрела Белгорода.

РИА Новости

«Работала она по мирному населению. Цель мы подавили, и на одну вражескую единицу стало меньше», — сказал военный.

Боец из группировки войск прикрытия российской границы, который находится на поле боя уже два года, назвал гаубицу М777 главной целью, которую им с товарищами удалось ликвидировать в ходе боевых действий, сообщила «Российская газета».

Марио пояснил, что после получения координат российские артиллеристы выбрали огневую позицию и осмотрели место. Всё это происходило в тёмное время суток. Затем открыли огонь по цели и вывели гаубицу из строя. По его словам, ствол орудия был направлен в сторону Белгорода.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины регулярно обстреливают административный центр Белгородской области и приграничные населённые пункты.

По данным Минобороны на 20 апреля, с начала спецоперации российские военные уничтожили 506 зенитных ракетных комплексов, более 15,8 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 1267 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8991 орудие полевой артиллерии и миномёт украинской армии.

Только на авдеевском направлении в период с 13 по 19 апреля ВСУ потеряли 19 орудий артиллерии, в том числе две самоходные артиллерийские установки M109 Paladin и гаубицу М777 американского производства.

В ночь с 19 на 20 апреля российская система противовоздушной обороны обезвредила 26 беспилотников в Белгородской области. В результате обстрела села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе со стороны Вооружённых сил Украины погибла беременная женщина и три человека пострадали.

Российские силы противовоздушной обороны 20 апреля уничтожили в общей сложности пять украинских беспилотников в небе над Белгородской областью.