Сеул, 21 апреля, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Власти Украины и Южной Кореи заключили рамочное соглашение по предоставлению Киеву кредитов на сумму 2,1 млрд долларов под низкие проценты. Об этом со ссылкой на корейский минфин сообщило агентство Yonhap.

Артем Геодакян/ТАСС

Подписи под документом в Вашингтоне поставили министр финансов Республики Корея Сан Мок и его украинский коллега Сергей Марченко.

В минфине пояснили, что этот шаг должен заложить правовую основу для кредитной помощи.

«С заключением нынешнего рамочного соглашения по линии Фонда экономического развития и сотрудничества закладываются юридические основы для предоставления средне− и долгосрочных кредитов на $2,1 млрд», ― рассказали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, министр финансов страны Чхве Сан Мок 18 апреля сообщил о том, что в текущем году Южная Корея планирует выделить Украине $200 млн в качестве гуманитарной помощи для удовлетворения чрезвычайных потребностей страны. Это часть ранее обещанного Украине президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем во время саммита G20 в Нью-Дели в сентябре 2023 года пакета помощи на сумму $2,3 млрд.

Он уточнил, что $2,1 млрд выделят на реконструкцию на Украине и на работу на ключевых инфраструктурных объектах через Фонд экономического развития и сотрудничества в средне− и долгосрочной перспективе. Средства предоставят в виде долгосрочных займов под низкие проценты. Первоначальные $200 млн в этом году в виде гуманитарной помощи направят для удовлетворения чрезвычайных потребностей Украины.

В феврале 2023 года власти Южной Кореи пообещали, что окажут Украине гуманитарную и экономическую помощь в общей сложности на $130 млн. Речь идёт о поддержке в виде гуманитарной помощи, услугах по восстановлению энергосистемы, разминированию территории, строительству, а также предоставлении финансовой помощи.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предостерегла Южную Корею от опрометчивой поддержки Украины, отметив, что шаги в этом направлении обрушат корейско-российские отношения.

В мае прошлого года американская газета The Wall Street Journal сообщила, что Южная Корея отправляет на Украину сотни тысяч снарядов. Журналисты отметили, что Сеул сначала избегал передавать оружие Киеву. Страна оказывала Украине нелетальную военную помощь: шлемы, бронежилеты, медикаменты.

В декабре издание The Washington Post сообщило, что Южная Корея побила рекорд по поставкам артиллерийских боеприпасов на Украину, поставив Киеву снарядов больше, чем все европейские страны, вместе взятые. Правительство страны вскоре опровергло публикацию, заявив, что якобы оказывает Украине только гуманитарную помощь и предоставляет отдельные военные товары, но не оружие.