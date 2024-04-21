Владивосток, 21 апреля, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Пассажирский теплоход «Лотос», на борту которого находятся 48 пассажиров и четыре члена экипажа, из-за поломки встал на якорь у острова Попова около Владивостока. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Юрий Смитюк/ТАСС

«Сегодня в 16:00 (09:00 мск) пассажирский теплоход «Лотос» при следовании с острова Рейнеке в Приморском крае встал на якорь у острова Попова», — проинформировали в надзорном ведомстве.

Уточняется, что, по предварительной информации, это произошло из-за технической неисправности теплохода, на борту которого находятся 48 пассажиров и четыре члена экипажа.

Владелец судна организовал ремонтные работы, прокуратура начала проверку.

Острова Русский, Рейнеке и Попова, а также полуостров Песчаный относятся к Владивостоку. В общей сложности в населённых пунктах на них проживает около 2 тыс. человек.

Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля аэролодка с шестью пассажирами перевернулась на озере Байкал. В результате этого погибли два человека, ещё четыре пассажира сумели самостоятельно выбраться на лёд.

В Самарской области 8 апреля во время эвакуации людей из затопленного района перевернулась лодка. На ней находились девять человек, включая шестилетнего ребёнка, которым пришлось около часа ждать помощи, зацепившись за ветки деревьев.

В Татарстане вечером 13 апреля столкнулись два грузовых парома. После этого прокуратура начала проверку соблюдения требований о безопасности судовождения.