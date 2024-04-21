Москва, 21 апреля, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул 21 апреля прибыла в Москву, где примет участие в съезде молдавских политиков и общественников, которые поддерживают вступление Молдавии в ЕАЭС.

Дмитрий Осматеско/ Sputnik /РИА Новости Евгения Гуцул

По информации RТ, в съезде будет участвовать ряд молдавских оппозиционных политиков, в том числе Илан Шор и лидеры партий «Возрождение» и VICTORIE. Мероприятие пройдёт в одной из гостиниц в столице.

Как сообщало ИА Регнум, 9 апреля Гуцул прибыла с рабочим визитом в Москву. В ходе него она обсудила на встрече с президентом России Владимиром Путиным льготные пошлины для сельхозпроизводителей, а также скидки на газ для автономии. Глава Гагаузии 10 апреля отметила, что регион обратится за помощью ко всем, включая Россию, если Кишинёв введёт войска в ответ на объявление независимости автономии.

В начале марта глава Гагаузии также приезжала в Москву, где встретилась со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. В ходе общения Гуцул рассказала, что власти Молдавии притесняют автономию и дискриминируют права её жителей. Матвиенко, в свою очередь, заявила о готовности России оказать помощь Гагаузии.

Глава Гагаузии 6 марта сообщила, что провела встречу с президентом России на полях Всемирного фестиваля молодёжи в «Сириусе». Они обсудили региональную и политическую проблематику в Молдавии и Гагаузии.