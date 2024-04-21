Москва, 21 апреля, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Россияне продолжают покупать итальянские макароны брендов Barilla и Maltagliati, несмотря на давление Запада в отношении итальянского бизнеса, следует из данных исследовательской компании NielsenIQ.

Максим Коротченко/ТАСС

«В пятёрку самых востребованных брендов макарон входят Makfa, «Шебекинские», Barilla и Maltagliati», — процитировало исследование Агентство Экономических Новостей.

По данным NielsenIQ, на них приходится 78% продаж от всего оборота макаронных изделий.

С апреля 2023 года по март 2024-го динамика офлайн-продаж сухих макаронных изделий в супермаркетах замедлились, однако резко выросли онлайн-продажи.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года глава Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини заявил, что итальянские компании не собираются уходить из России и оставлять такой привлекательный рынок. При этом он добавил, что на итальянские компании оказывают давление как западные политики, так и СМИ.

Летом президент итальянско-российской торговой палаты Фердинандо Пелаццо заявил, что Россия была достаточно интересным рынком для Италии, однако санкции сильно влияют на сектор торговли. Он отметил, что поставки товаров из Италии в Россию раньше составляли 4% от всего национального экспорта, а затем упали до 0,9%.

Позднее, в декабре 2023 года, Пелаццо заявил, что антироссийские санкции Евросоюза подвергают риску российско-итальянские торговые отношения. Он пояснил, что товары могут автоматически попасть под санкции, если они входят в общий таможенный код, который включает в себя и подсанкционные товары.