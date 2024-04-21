Москва, 21 апреля, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Хотя в живой природе встречаются случаи употребления забродивших плодов, регулярный приём алкоголя неестественен и его нужно избегать. Так заведующий Кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. Сеченова, профессор, доктор наук Евгений Ачкасов прокомментировал вопрос корреспондента ИА Регнум о том, насколько вреден алкоголь для мужчин и женщин.

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Эксперт признал, что само по себе употребление алкоголя нельзя считать безусловным отклонением от некой нормы. Такая практика встречается в живой природе не только среди людей: некоторые животные употребляют забродившие ягоды, фрукты, овощи, что также вызывает у них эффект опьянения. Но за редчайшим исключением происходит это нерегулярно.

«А то, что возникает с неестественно регулярной частотой, уже не совсем здорово для организма. Приведу такой интересный пример. Почему, например, считается, что животные значительно реже болеют раком пищевода, чем люди? Потому что, оказывается, люди в свою жизнь включили горячую жидкость. Горячие жидкости, тот же чай, это необычно для природы. Животные горячее не пьют. И мы, люди, когда были первобытными, тоже не пили горячие напитки. Горячее — это травмирующий фактор для пищевода, а травмирующий фактор вызывает риск поражения. И если проводить аналогии, то алкоголь, который неестественно часто поступает, конечно, не полезен», — прокомментировал профессор.

Ачкасов отметил, что существует такая практика, как энотерапия — метод лечения и профилактики болезней среди взрослых людей с применением виноградных вин. Однако существуют разные точки зрения на эффективность и полезность этой практики. И уж в любом случае сама энотерапия провозглашает приём исключительно небольших доз алкоголя, в рамках определенного нормирования, подчеркнул врач.

«Когда же мы берём формат регулярного потребления, который порой встречается в обыденной жизни, то, конечно, здесь мы не можем говорить ни о какой энотерапии. Поэтому, с моей точки зрения, регулярное употребление алкоголя всё-таки не может считаться полезным», — резюмировал эксперт.

Что касается женщин, то их организм действительно работает несколько иначе, нежели мужской, отметил профессор. И дозы алкоголя для женщины даже при условии редкого употребления должны быть меньше, чем для мужчины. А в периоды беременности и кормления грудью алкоголь вообще необходимо исключить из рациона.

В России с 1 июня 2024 года, как сообщало ИА Регнум со ссылкой на Министерство финансов, могут повысить минимальные розничные цены на водку, бренди, коньяк и ликёро-водочные изделия. Ведомство подготовило проект соответствующего приказа. Согласно документу, с начала лета минимальная розничная цена на водку может вырасти с 281 до 299 рублей за 0,5 литра, на бренди — с 375 до 403 рублей, на коньяк — с 517 до 556 рублей за 0,5 литра. Индексацию цен связывают с уровнем инфляции, повышением ставок акциза на алкогольную продукцию крепостью выше девяти градусов и ростом затрат на производство алкогольной продукции.