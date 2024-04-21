Москва, 21 апреля, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел предложило ужесточить контроль за техосмотром автомобилей. Это следует из законопроекта, текст которого опубликовал портал проектов нормативных правовых актов.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Ведомство предложило дополнить список индикаторов контроля за техосмотром новыми пунктами. Это индикаторы риска, которые могут служить основанием для проведения внеплановой выездной проверки операторов техосмотра.

Цель нововведения — выявить отклонения от параметров контроля, указывающие на нарушения требований, принятых при техосмотрах. Например, если эксперт на пункте техосмотра в течение двух месяцев трижды внёс в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО) фотографии, «имеющие признаки редактирования», пункт ожидает проверка. Например, транспорт на фото «парит в воздухе».

Изменения предложили внести в приказ № 1025, утверждённый МВД 13 декабря 2021 года.

Министерство предложило исключить случаи, когда диагностическую карту подписывают в ЕАИСТО разные операторы, хотя на фотографии один ‎и тот же человек. Это может свидетельствовать о высокой степени вероятности нарушений требований.

Также автомобили предложили оснастить контрольным устройством (тахографом), регистрирующим режим труда и отдыха водителя. При формировании диагностической карты нужно будет указывать серийный номер аппарата.

Третий индикатор должен помочь выявлять нарушения требований в области безопасности дорожного движения при осуществлении деятельности по содержанию железнодорожных переездов.

Как сообщало ИА Регнум, в России с 1 сентября 2023 года действуют новые правила эксплуатации автомобилей, включая запрет на размещение закрывающего обзор оборудования. В машине остаются зеркала заднего вида, стеклоочистители, наружные или встроенные антенны и нагревательные элементы ветрового стекла.

Гендиректор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич в начале месяца проинформировал, что в I квартале года количество подключённых к системе автомобилей достигло 422 тысяч. Взаимодействие системы с региональными «Системами-112» кратно повышает шансы спасения людей, особенно при тяжёлых авариях.