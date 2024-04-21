В МВД собрались ужесточить контроль за техосмотром автомобилей
Москва, 21 апреля, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел предложило ужесточить контроль за техосмотром автомобилей. Это следует из законопроекта, текст которого опубликовал портал проектов нормативных правовых актов.
Ведомство предложило дополнить список индикаторов контроля за техосмотром новыми пунктами. Это индикаторы риска, которые могут служить основанием для проведения внеплановой выездной проверки операторов техосмотра.
Цель нововведения — выявить отклонения от параметров контроля, указывающие на нарушения требований, принятых при техосмотрах. Например, если эксперт на пункте техосмотра в течение двух месяцев трижды внёс в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО) фотографии, «имеющие признаки редактирования», пункт ожидает проверка. Например, транспорт на фото «парит в воздухе».
Изменения предложили внести в приказ № 1025, утверждённый МВД 13 декабря 2021 года.
Министерство предложило исключить случаи, когда диагностическую карту подписывают в ЕАИСТО разные операторы, хотя на фотографии один и тот же человек. Это может свидетельствовать о высокой степени вероятности нарушений требований.
Также автомобили предложили оснастить контрольным устройством (тахографом), регистрирующим режим труда и отдыха водителя. При формировании диагностической карты нужно будет указывать серийный номер аппарата.
Третий индикатор должен помочь выявлять нарушения требований в области безопасности дорожного движения при осуществлении деятельности по содержанию железнодорожных переездов.
Как сообщало ИА Регнум, в России с 1 сентября 2023 года действуют новые правила эксплуатации автомобилей, включая запрет на размещение закрывающего обзор оборудования. В машине остаются зеркала заднего вида, стеклоочистители, наружные или встроенные антенны и нагревательные элементы ветрового стекла.
Гендиректор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич в начале месяца проинформировал, что в I квартале года количество подключённых к системе автомобилей достигло 422 тысяч. Взаимодействие системы с региональными «Системами-112» кратно повышает шансы спасения людей, особенно при тяжёлых авариях.