Брюссель, 21 апреля, 2024, 11:35 — ИА Регнум. В Брюсселе состоялся внеочередной саммит лидеров стран Евросоюза, который ознаменовался скандалом. Проблемы возникли с проведением конференции Национальных консерваторов (Natcon).

Алексей Витвицкий/РИА Новости

Изначально организатор Natcon в Брюсселе внезапно отказался от проведения конференции. По данным газеты Politico, мероприятие должно было пройти в бальном зале Concert Noble, однако в последний момент организатор решил его не проводить.

Место проведения Конференции национального консерватизма меняли несколько раз. В итоге для неё нашли новое помещение в комплексе Кларидж. Однако и здесь не обошлось без эксцессов.

После прибытия одного из видных представителей европейского консерватизма — сторонника Брексита Найджела Фараджа полиция не давала посетителям войти в здание.

«Власти решили закрыть мероприятие из-за возможности возникновения общественных беспорядков», — рассказал одному из организаторов полицейский, сообщило Politico.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо раскритиковал действия мэрии Брюсселя, назвав произошедшее неприемлемым и подчеркнув неконституционность запрета политических собраний, сообщило «РИА Новости».

По видеосвязи на конференции выступил и киевский лидер Зеленский, который в очередной раз просил у своих западных союзников системы ПВО и другие виды оружия. Все просьбы Зеленского участники мероприятия оставили без внимания.

Западные аналитики отметили, что на саммите важно было обсуждать экономику и сформировать четкий посыл по безопасности. Однако европейские политики затронули темы второстепенные по важности.

Как сообщало ИА Регнум, 17–18 апреля в Брюсселе прошёл внеочередной саммит лидеров стран ЕС. Уделить эти два дня целиком и полностью консультациям по экономическому развитию сообщества не удалось — вновь пришлось обсуждать конфликты на Украине и Ближнем Востоке, причём второй даже больше.

Зеленский 17 апреля обратился к участникам неформального саммита лидеров стран Евросоюза с призывом направить на Украину оружие, бронетехнику, снаряды, дроны и другую помощь. Он пожаловался, что российская армия наступает, а также раскритиковал страны Запада за задержку поставок вооружений, напомнив, что Киев также не получил от ЕС обещанный к марту 1 млн снарядов.