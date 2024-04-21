Берлин, 21 апреля, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Глава немецкой оборонной компании Airbus Defence and Space (подразделение Airbus) Михаэль Шёльхорн усомнился в словах канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что для возможного применения Киевом при передаче ему крылатых ракет Taurus нужно присутствие военных специалистов бундесвера на Украине. Он заявил об этом 20 апреля в интервью журналу Der Spiegel.

Иван Шилов ИА Регнум

«Если бы было желание поставить [ракеты Киеву], то нашли бы технологические решения для применения Taurus на Украине без немецкого участия», — сказал он.

По словам Шёльхорна, канцлер Германии таким образом обосновывает невозможность передачи Берлином Киеву ракет Taurus с политической стороны этого вопроса.

Глава компании также заявил, что в украинском конфликте настал переломный момент и поэтому для Берлина должна стать главным приоритетом оборона Германии.

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта Шольц заявил, что Берлин исключает поставки дальнобойных систем вооружения кому-либо, смысл которых заключается в том, что при этом придётся задействовать немецких военных. По его словам, речь идёт об участии специалистов бундесвера в принятии решения о том, «куда целиться, куда стрелять и что поражать».

Генерал люфтваффе в отставке Харальд Куят 20 марта заявил, что для передачи Киеву ракет Taurus необходимо размещение военных бундесвера на Украине, что, в свою очередь, может обернуться конфликтом между Германией и Россией. Эксперт уточнил, что ВСУ, по его мнению, нельзя поставлять такое оружие, так как неизвестно, для чего они станут его применять.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 29 марта заявил, что поставки ракет Taurus Киеву не смогут оказать серьёзного влияния на ход военных действий в зоне СВО. По его мнению, ожидаемые на Украине западные ракеты и самолёты не помогут киевскому режиму победить.