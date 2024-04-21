Красногорск, 21 апреля, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Над территорией Московской области российские силы противовоздушной обороны уничтожили малоразмерный воздушный шар (МВШ), с помощью которого ВСУ пытались атаковать российские объекты, сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM

Российские военные пресекли атаку ВСУ накануне, 20 апреля, в семь часов вечера. С Украины запустили два МВШ, и оба силы ПВО нейтрализовали — один над Подмосковьем, второй — над Тульской областью.

Ранее Минобороны РФ дважды сообщало о попытках ВСУ атаковать территорию России с помощью МВШ — 15 и 18 апреля. В первый раз, утром 15 апреля, МВШ сбили над Курской областью.

В ночь на 18 апреля три украинских МВШ российские военные уничтожили над Воронежской областью. Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над регионом силы ПВО сбили несколько воздушных целей, включая три метеозонда.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, комментируя ИА Регнум запуск метеозондов со стороны Украины, объяснил, что к метеозондам прикрепляют взрывные устройства или боеприпасы, и, когда шар долетает до объекта, происходит взрыв.

ВСУ преследуют цель запугать людей, поэтому они не заботятся о точности попадания и запускают МВШ, которые могут прилететь и в населённый пункт, отметил эксперт.

Военно-политический публицист Михаил Онуфриенко в беседе с ИА Регнум назвал метеозонды неэффективными с точки зрения точности попадания по конкретным объектам. Запуская сотни таких МВШ с боезарядами, ВСУ могут пытаться перегружать силы ПВО России на отдельно взятых участках, чтобы затем наносить удары дронами и ракетами.

Эксперт также сообщил, что МВШ — это дешёвый способ нанести урон. Он также подчеркнул, что украинскую сторону не волнует, куда упадёт боеприпас, когда речь идёт о площадях в десятки и сотни квадратных километров. Он назвал применение метеозондов террором против мирного населения.