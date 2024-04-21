Москва, 21 апреля, 2024, 10:53 — ИА Регнум. Украинский агент Владимир Головченко, взорвавший в Москве машину экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, снимал с матерью дом в посёлке Иглино под Уфой.

Кадр из видео

«Здесь дом сдавался <…> сняла женщина. Позже с ней начал жить сын», — привело радио Sputnik слова соседки Головченко Раисы.

По её словам, сын с матерью были необщительными, только здоровались с соседями, жили они в доме недолго. Как рассказала женщина, Головченко не проживал по этому адресу года три-четыре.

По данным СМИ, украинский агент проживал с матерью в деревянном одноэтажном доме, расположенном в переулке Высоцкого. Там немноголюдно, по соседству в основном ветхие или заброшенные дома без заборов.

Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля стало известно о подрыве припаркованного внедорожника на севере Москвы. Взрыв прогремел, когда Прозоров сел в машину и завёл её. Пострадавшего госпитализировали с травмой ноги.

Позднее, 16 апреля, ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в подрыве автомобиля. Им оказался гражданин России Владимир Головченко. Он признался, что жил на Украине и его завербовала СБУ, поручив убийство Прозорова. Головченко признал вину в покушении на экс-сотрудника СБУ.

Как сообщала ФСБ 17 апреля, компоненты для бомбы исполнителю подрыва автомобиля экс-офицера СБУ отправила в Россию жительница Варшавы. Арестованный курьер Иван Пискарь рассказал, что получил груз в Литве и привёз его в Москву.

Суд в Москве до 12 июня арестовал Головченко, взорвавшего автомобиль Прозорова.