Роли, США, 21 апреля, 2024, 10:21 — ИА Регнум. Российский нападающий клуба «Каролина Харркейнз» Евгений Кузнецов забросил шайбу и отдал результатную передачу в матче первого круга плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Нью-Йорк Айлендерс».

ТАСС/AP Photo/Nick Wass

Игра проходила на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли и закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей голы забили Кузнецов (2-я минута, в большинстве), Стефан Ноэсен (44-я) и Мартин Нечас (59-я, в пустые ворота). Автором единственной шайбы «Айлендерс» стал Кайл Маклин (9-я).

Российские форвард и защитник «Каролины» Андрей Свечников и Дмитрий Орлов не отличились во встрече результативными действиями.

Как сообщало ИА Регнум, 8 марта Кузнецов перешёл из «Вашингтон Кэпиталз» в «Каролину». Клубы также разделили на две равные части зарплату хоккеиста в размере $7,8 млн ежегодно.

Российский форвард 9 марта назвал переход в «Каролину» последним шансом в карьере. Кузнецов отметил, что всё в его силах и ему необходимо продемонстрировать мастерство игры.

В начале февраля стало известно, что Кузнецов пройдёт программу помощи игрокам НХЛ. Программа помогает хоккеистам лечить алкогольную или наркотическую зависимости, а также разрешать психологические проблемы.