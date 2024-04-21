Севастополь, 21 апреля, 2024, 10:01 — ИА Регнум. Экипаж одного из российских военных кораблей на Северной стороне Севастополя успешно отбил атаку противокорабельной ракеты. Об этом 21 апреля сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Утром на одном из кораблей на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты», — написал он.

По словам Развозжаева, в результате падения осколков на корабле вспыхнуло небольшое возгорание, оперативно ликвидированное экипажем.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 21 апреля на Крымскому мосту временно перекрыли движение автомобилей. Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан попросили в связи с этим сохранять спокойствие.

Развозжаев 19 апреля сообщил об уничтоженной возле Севастополя силами противовоздушной обороны воздушной цели. Губернатор уточнил, что цель сбили над морем, и добавил, что объекты инфраструктуры в городе при этом не пострадали.