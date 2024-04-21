Вашингтон, 21 апреля, 2024, 09:54 — ИА Регнум. Известная американская актриса Пэрис Хилтон решила больше не скрывать лицо дочери по имени Лондон. Фотографии пятимесячной малышки она опубликовала в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) в преддверии Дня матери.

Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)

Также она сопроводила этот момент выходом лирической композиции Fame Won’t Love You, которую актриса создала совместно с певицей Sia.

«Финикс и Лондон ― это всё для меня, и я чувствую себя самой счастливой женщиной в мире, потому что я замужем за любовью всей моей жизни и у нас прекрасная семья. Мы ― лучшая команда, и моя жизнь наконец-то кажется полноценной», ― сказала в беседе с журналом People голливудская знаменитость.

На представленных фотографиях можно наблюдать счастливую мать с дочкой на фоне зелёного пейзажа. Также на снимках запечатлены и другие члены звездного семейства ― её супруг, бизнесмен Картер Реум, и их сын Феникс.

Осенью 2023 года знаменитая американка стала во второй раз матерью. В конце ноября у неё появилась дочь. Малышку назвали Лондон Мэрилин Хилтон-Реум.

Как сообщало ИА Регнум, ранее вторая супруга футболиста Евгения Алдонина Ольга рассказала об отношениях с Верой, дочерью мужа от первого брака с певицей Юлией Началовой. Она сообщила, что они нашли общий язык и поддерживают тёплые отношения.

По словам Ольги, Вера легко нашла общий язык и с младшими детьми в семье. Они часто проводят время вместе, вместе ездят на отдых.