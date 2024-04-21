Симферополь, 21 апреля, 2024, 09:49 — ИА Регнум. Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное утром 21 апреля, возобновили, сообщил информцентр по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — сообщил информцентр.

Как сообщало ИА Регнум, утром 21 апреля информцентр распространил информацию о временной приостановке движения автомобилей по Крымскому мосту.

Ранее центр информировал об отсутствии каких-либо затруднений, возникших в проезде к досмотровым пунктам с обеих сторон Крымского моста.