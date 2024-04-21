Керчь, Крым, 21 апреля, 2024, 09:14 — ИА Регнум. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом 21 апреля сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — проинформировал инфоцентр.

В связи с этим находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан попросили сохранять спокойствие, а также следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 15 апреля движение автомобилей на Крымском мосту дважды за день приостанавливали. Первый раз — с 11:21 мск, после того как в Севастополе объявили воздушную тревогу.

Спустя некоторое время движение автотранспорта восстановили, однако затем перекрыли во второй раз. На тот момент 600 автомобилей ожидали проезда по мосту. Движение временно перекрывали с 11:21 до 13:37 мск и в 15:25 мск, а также временно через автомобильный пункт пропуска «Джанкой».