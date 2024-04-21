Улан-Удэ, 21 апреля, 2024, 08:26 — ИА Регнум. В результате конфликта с применением оружия в центре Улан-Удэ пострадал один человек. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«По предварительным данным, около дома № 9 по улице Сахьяновой между неустановленными лицами произошёл конфликт, в ходе которого двое из участвующих открыли стрельбу из огнестрельного травматического оружия», — проинформировали в надзорном ведомстве.

Уточняется, что в результате перестрелки пострадал один человек, ведётся установление причин и обстоятельств инцидента.

Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ контролирует ход и результаты проверки полиции по этому факту.

Как сообщало ИА Регнум, 11 апреля при перестрелке в Вашингтоне один человек погиб и ещё пятеро, включая двух детей, получили ранения. Полиция начала розыск автомобиля, на котором скрылись подозреваемые в стрельбе.

Ранее в этот же день в Болгарии по запросу России задержали участника перестрелки в «Москва-Сити», охранника вице-президента Всемирного конгресса горских евреев Абубакара Абакарова. Мужчина находился в розыске в течение семи лет. Генпрокуратура России начала готовить документы для экстрадиции задержанного.