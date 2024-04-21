Токио, 21 апреля, 2024, 08:20 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида сделал ритуальное подношение к начавшемуся религиозному празднику в синтоистский храм Ясукуни, который ассоциируется в азиатских государствах с японским милитаризмом. Об этом 21 апреля сообщил телеканал NHK.

Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency/Global Look Press Синтоистский храм Ясукуни

Японский премьер направил в храм в честь весенних праздников украшенное красными лентами японское вечнозелёное деревце сакаки с надписью: «От премьер-министра Фумио Кисиды».

Как правило, такое подношение — это два небольших постамента с ниспадающими лентами пяти цветов, которые венчает веточка сакаки. На украшениях также располагаются зеркало, меч и символическое украшение магатама, совпадающие с «Тремя сокровищами», являющимися символами императорской власти.

При этом Кисида воздержался от личного посещения храма, так как это вызывает острую реакцию некоторых стран, в первую очередь Южной Кореи и Китая.

Как сообщало ИА Регнум, 13 апреля зампред Японии при ООН Мицуко Сино на заседании Совбеза организации заявил, что Япония как единственная пережившая атомные удары во Второй мировой войне страна никогда не смирится с «ядерной угрозой» со стороны России, так как повторение трагедий Хиросимы и Нагасаки «недопустимо». При этом она не упомянула, что ядерные удары по Японии в 1945 году нанесли США.

Позднее в этот же день официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что власти Японии демонстрируют неуважение к памяти жертв ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, увязывая эту тему с Россией. Она также назвала классическим примером «фейк ньюс» и дезинформации замалчивание преступной ядерной атаки США на Японию.