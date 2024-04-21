Новый, 788-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован обсуждением статьи американского финансово-экономического журнала Forbes с предположением о том, что уже летом 2024 года Украине грозит катастрофа, если киевское командование не поменяет стратегию борьбы с армией Вооружённых сил России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Авторы отмечают, что российские войска активно готовятся к летнему наступлению и занимаются формированием операций. Они также напомнили, что ВС РФ обладают численным преимуществом и внушительным арсеналом оружия, а оборонная промышленность внедряет всё новые боеприпасы и оборудование.

«Россия сможет добиться успеха на фронте», — признают авторы материала.

Тем временем непосредственно в зоне СВО тульские десантники из отряда инженерной разведки обезвредили минно-взрывные заграждения на северском направлении. Обнаруженный над местом проведения работ вражеский FPV-дрон с выстрелом от ручного противотанкового гранатомёта был подбит, а снаряд уничтожен, информирует Минобороны.

На купянском направлении бойцы из состава штурмовой группы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад», захватив траншею Вооруженных силы Украины (ВСУ), сутки удерживали позицию. Также штурмовикам удалось зачистить несколько блиндажей и взять в плен одного офицера ВСУ и двух бойцов украинской теробороны.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.