Ишимский район, Тюменская область, 21 апреля, 2024, 07:40 — ИА Регнум. Уровень воды в реке Ишим в районе одноимённого города в Тюменской области к утру 21 апреля составил 1051 сантиметр. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

Согласно приведённым данным, по состоянию на 08:00 по местному времени (06:00 мск) уровень воды в реке Ишим у одноимённого города составил 1051 сантиметр. Таким образом, за сутки показатель увеличился на 140 сантиметров.

В региональном правительстве добавили, что в связи со вскрытием дорожного полотна для проведения противопаводковых мероприятий временно ограничено транспортное сообщение на участке автодороги Ишим — Маслянское.

Как передавало ИА Регнум, накануне в городской администрации сообщили, что уровень воды в реке Ишим достиг критериев «опасного явления», составив 861 сантиметр. Власти предупредили, что в ближайшее время ожидается нарушение дорожного сообщения между населёнными пунктами, а под угрозой подтопления оказались низководные мосты, садоводческие участки и земли сельхозназначения. Позднее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что паводковые воды размыли временную насыть около посёлка Плодопитомник в Ишимском районе. Эвакуацию с территорий возможного подтопления провели заблаговременно.