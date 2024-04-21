ДНР, 21 апреля, 2024, 07:05 — ИА Регнум. Тульские десантники, которые служат в отряде инженерной разведки, обезвредили минно-взрывные заграждения на северском направлении, расчистили проход для штурмовой бронегруппы ВДВ к опорным пунктам украинской армии. Об этом 21 апреля сообщило Министерство обороны России.

Кадр из видео

«Сапёры выдвигаются на задачу в темное время суток, чтобы снизить риски своего обнаружения с беспилотных летательных аппаратов», — уточнило ведомство на своём сайте.

В Минобороны отметили, что бойцы обнаружили над местом работ летящий FPV-дрон, к которому ВСУ прикрепили выстрел от ручного противотанкового гранатомёта. Вражеский беспилотник удалось уничтожить из стрелкового оружия.

Боеприпас на дроне при падении не сдетонировал. Сапёры подорвали его, используя свой снаряд.

Работа сапёров помогла бронегруппе приблизиться к опорным пунктам противника на минимальное расстояние. Она доставила штурмовые группы, которые захватили и зачистили позиции ВСУ.

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Как сообщало ИА Регнум, в начале апреля бронегруппа тульских десантников ликвидировали отряд украинской армии на северском направлении. Российские военные выдвинулась к месту боя на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ в тёмное время суток.

20 апреля появилась информация о том, что российские военные уничтожили хранилище авиатоплива ВСУ и два военно-транспортных объекта в зоне спецоперации.