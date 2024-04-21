Штат Мичиган, США, 21 апреля, 2024, 06:08 — ИА Регнум. Два ребёнка погибли, еще как минимум 15 человек пострадали, когда женщина-водитель на автомобиле протаранила лодочный клуб Swan Creek в американском штате Мичиган. Об этом 20 апреля сообщает телеканал CBS News.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Как уточнил шериф Мичигана Трой Гуднаф, в лодочном клубе проходила вечеринка в честь дня рождения, когда автомобиль протаранил стену здания и въехал в толпу. По словам очевидцев, автомобиль, прежде чем остановиться, проехал внутрь лодочного клуба более чем на семь метров, сбивая людей.

На месте происшествия погибли двое детей, девочка восьми лет и пятилетний мальчик. Ещё как минимум 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Трое детей и шестеро взрослых госпитализированы с тяжёлыми ранениями, за жизнь пострадавших борются врачи. Несколько человек доставили в больницу на частном транспорте.

По словам шерифа, автомобилем управляла женщина 66-ти лет, она задержана. Предполагается, что водитель могла находиться в состоянии алкогольного опьянения. Начато расследование смертельной аварии. Гуднаф отметил, что в ходе расследования водителю, скорее всего, будут предъявлены дополнительные уголовные обвинения.

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