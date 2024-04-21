Новокузнецк, Кемеровская область, 21 апреля, 2024, 06:04 — ИА Регнум. Уровень воды в реке Томь в районе Новокузнецка в Кемеровской области поднялся до 630 сантиметров, достигнув опасного уровня. Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщил глава города Сергей Кузнецов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

Отмечается, что уровень воды в реке Томь в районе Новокузнецка за ночь 21 апреля поднялся на 5 сантиметров и к 08:00 по местному времени (04:00 мск) составил 630 сантиметров, в районе Абашево — 600 сантиметров (30 сантиметров до опасного уровня).

Как уточнил Сергей Кузнецов, подтоплений жилых домов нет, условия жизнедеятельности населения не нарушены.

На прошлой неделе ввиду паводковых явлений в Кемеровской области сорвало понтонный мост через реку Томь в тот момент, когда на нём находились люди. В результате инцидента, по данным регионального следственного управления СК, никто не пострадал.

Как передавало ИА Регнум, 20 апреля в администрации города Ишим в Тюменской области сообщили, что уровень воды в реке Ишим поднялся до отметки в 861 сантиметр и достиг критериев «опасного явления».