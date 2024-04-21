Москва, 21 апреля, 2024, 05:54 — ИА Регнум. Российские военнослужащие на внедорожнике с мобильной системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Волнорез» смогли увернуться от ударов нескольких украинских дронов-камикадзе в зоне специальной военной операции, сообщил журналистам разработчик указанного комплекса РЭБ.

Иван Шилов ИА Регнум FPV дрон, ВСУ

«У них на машине стоял «Волнорез» — все бойцы набились в один автомобиль, и буквально как только они нажали на газ, где-то через полминуты в 50 метрах от них упал дрон, потом ещё один, и потом ещё…» — сказал создатель системы, слова которого приводит телеканал НТВ.

Он отметил, что у внедорожника, на котором двигались военные не было брони, и система РЭБ спасла бойцам жизнь.

Как сообщало ИА Регнум, 19 апреля появилась информация о том, что комплекс «Волнорез», установленный на тяжёлую огнемётную систему (ТОС) «Солнцепёк», помешал беспилотным летательным аппаратам ВСУ поразить указанную российскую боевую машину.

Украинские военные пытались поразить установку ТОС, которая находилась в чистом поле без экипажа. При этом ВСУ направили для удара по цели от пяти до шести дронов.