Новосибирск, 21 апреля, 2024, 05:20 — ИА Регнум. Пожар площадью около 900 кв. метров на крыше жилого многоэтажного дома произошёл в Новосибирске. Об этом 21 апреля сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Возгорание произошло в жилом доме на улице Советской. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 40 человек, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлечены около 120 человек и 32 единицы техники.

На настоящий момент объявлена локализация пожара и ликвидация открытого горения. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Бурятии при пожаре в жилом доме погибли мать и двое детей. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Прокуратура Бурятии взяла на контроль расследование обстоятельств трагедии.

В Приморье две женщины погибли в результате пожара в частном двухквартирном доме. В квартире находились также двое малолетних детей. Девочка 2015 года рождения госпитализирована с ожогами, мальчик 2017 года рождения не пострадал. Состояние здоровья девочки не уточняется.