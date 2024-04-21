Вашингтон, 21 апреля, 2024, 04:37 — ИА Регнум. Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор назвал бессмысленным новый пакет помощи Украине и призвал власти США обратить внимание на внутренние проблемы страны. Об этом он заявил 20 апреля, комментируя решение палаты представителей Конгресса одобрить законопроект о выделении Киеву почти $61 млрд.

BMG-2048 Дуглас Макгрегор. Полковник армии США в отставке

«Война на Украине закончена, нет смысла отправлять туда деньги. Что насчёт финансирования нашей границы?» — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети X.

По мнению военного эксперта, решение проблем миграционного кризиса в Соединённых Штатах Америки должно являться приоритетной задачей администрации Джо Байдена, которая тем не менее уделяет недостаточно внимания внутренним проблемам.

Как передавало ИА Регнум, 20 апреля палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и странам Индо-Тихоокеанского региона, в том числе Тайваню. Согласно результатам голосования, 311 конгрессменов поддержали законопроект, 112 выступили против. Предполагается, что сумма выделяемой Украине помощи составит чуть менее 61 миллиарда долларов, Израилю же США направят 26,4 миллиарда долларов.

Как подчеркнула официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, финансовая поддержка Киева является прямым спонсированием его террористической деятельности. Кроме того, по её мнению, выделение США военной помощи Украине, Израилю и Тайваню только усугубит мировые кризисные явления.