Брюссель, 21 апреля, 2024, 02:55 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель поддержали решение палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки одобрить законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов на помощь Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

«Я приветствую утверждение палатой представителей США нового крупного пакета помощи Украине. Украина использует предоставленное союзниками по НАТО оружие для уничтожения российских боевых возможностей», — написал Столтенберг на своей странице в социальной сети X.

Решение американских конгрессменов поддержал и Жозеп Боррель, отметив, что теперь Киев, по его мнению, сможет получить поддержку и вооружение, необходимое для продолжения противостояния с Россией.

Как передавало ИА Регнум, 20 апреля палата представителей Конгресса США приняла законопроект о помощи Украине. Документ, который поддержали 311 конгрессменов, а 112 выступили против, предполагает выделение 61 миллиарда долларов на поставки вооружений киевскому режиму.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что выделение США военной помощи Украине, Израилю и Тайваню только усугубит мировые кризисные явления. Она также напомнила, что поддержка киевского режима является прямым спонсированием его террористической деятельности.