Тель-Авив, Израиль, 21 апреля, 2024, 02:21 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Израиля в воскресенье, 21 апреля, выразит протест странам, поддержавшим в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций алжирский проект резолюции о признании Палестины полноправным членом ООН. Об этом заявил представитель ведомства Орен Марморштейн.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

«По указанию министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца, завтра, в воскресенье, МИД вызовет на беседу для выражения протеста послов стран, проголосовавших в Совете Безопасности за повышение статуса палестинцев в ООН», — написал дипломат на своей странице в социальной сети X.

Он уточнил, что протест будет выражен послам Мальты, Словакии, Франции, Южной Кореи, Японии и Эквадора и ряду стран, проголосовавших за алжирский проект резолюции.

«Однозначное послание, которое будет передано послам: политический жест в адрес палестинцев и призыв признать палестинское государство через шесть месяцев после резни 7 октября — это награда за терроризм», — добавил представитель МИД Израиля.

Как передавало ИА Регнум, 18 апреля США наложили вето на алжирский проект резолюции по Палестине. При этом за признание Палестины полноправным членом ООН выступили 12 членов организации, в том числе Россия и Китай. Великобритания и Швейцария от голосования воздержались. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что США таким образом продемонстрировали своё истинное отношение к палестинцам и готовность до последнего закрывать глаза на действия Израиля в секторе Газа.

Решение США ветировать проект резолюции также осудил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур, в ходе заседания Совбеза подчеркнувший, что Вашингтон таким образом поддержал стремление Израиля избавиться от палестинцев. Также блокировку инициативы осудило палестинское движение ХАМАС.