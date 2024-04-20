Москва, 21 апреля, 2024, 01:48 — ИА Регнум. Вооружённые силы России по всей линии боевого соприкосновения выпускают снаряды по позициям украинских войск в память о погибшем военном корреспонденте «Известий» Семёне Ерёмине. Об этом сообщили «Известия» 20 апреля.

Mil.ru Залп РСЗО

В сообщении показали один из моментов удара по ВСУ. Военнослужащие, которые находятся в боевой машине, выпускают снаряд, крича: «За Сёму Ерёмина!»

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«Известия» также обнародовало кадры, на которых российские бойцы оставляют на снаряде надпись «Зa Семена», а после заряжают боеприпас в артиллерийскую установку и открывают огонь по противнику.

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Семён Ерёмин погиб 19 апреля при выполнении служебных обязанностей в Запорожской области. Во время съемки репортажа журналиста смертельно ранило в результате атаки украинского FPV-дрона. Ерёмину было 42 года.

Он работал в зоне спецоперации с её начала. Корреспондент одним из первых сделал материалы о беспилотниках «Ланцет» и системе «Солнцепёк». В марте 2022 года Ерёмин делал репортажи из Волновахи (ДНР) в ходе освобождения города российскими войсками.

Министерство иностранных дел России заявило, что ВСУ убили Семёна Ерёмина целенаправленно. В ведомстве назвали случившееся кровавым преступлением и актом мести Киева. Следственный комитет России пообещал установить всех причастных к гибели военкора.