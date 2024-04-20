Москва, 21 апреля, 2024, 01:04 — ИА Регнум. МВД России предложило дополнить новыми пунктами список индикаторов контроля за техническим осмотром транспортных средств. Ведомство разработало соответствующий проект закона.

(сс) ANT Berezhnyi На техосмотре

«Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области безопасности дорожного движения, утвержденный приказом МВД России от 13 декабря 2021 г. № 1025, дополнить пунктами 6-11 следующего содержания: 6. Три факта внесения техническим экспертом в раздел диагностической карты «Тахограф или контрольное устройство», — сказано в документе, который опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к проекту говорится, что транспортное средство необходимо оснастить контрольным устройством (тахографом) регистрации режима труда и отдыха водителя. Марку, модель, серийный номер аппарата предлагается указывать при формировании диагностической карты.

Кроме того, в Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (ЕАИСТО) авторы инициативы хотят исключить случаи подписания диагностических карт разными операторами техосмотра, если в документах имеются фотографии только одного человека.

Ещё один индикатор, который могут внести в указанный перечень, должен помочь выявлять нарушения требований, касающихся содержания железнодорожных переездов.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 сентября в России вступило в силу постановление правительства с новыми правилами эксплуатации автомобилей. Среди прочего нововведение установило запрет на размещение различного оборудования, закрывающего обзор водителю. Исключение сделали для зеркал заднего вида, стеклоочистителей, наружных или встроенных антенн, а также для нагревательных элементов ветрового стекла.