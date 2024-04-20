Вашингтон, 21 апреля, 2024, 01:00 — ИА Регнум. Администрация Соединённых Штатов Америки рассматривает вопрос о возможной отправке дополнительных военных советников в посольство Вашингтона в Киеве. Об этом в беседе с изданием Politico 20 апреля заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«На протяжении всего конфликта минобороны пересматривало и корректировало наше присутствие (на Украине. — Прим. ред.) по мере изменения условий безопасности. В настоящее время мы рассматриваем возможность отправки нескольких дополнительных советников для усиления Управления оборонного сотрудничества (ODC) при посольстве», — указал Райдер.

Представитель Пентагона отметил, что на военных советников распространяются те же ограничения на поездки, что и на всех сотрудников посольства в Киеве.

Как уточняет Politico со ссылкой на источники, дополнительный персонал будет поддерживать материально-техническое обеспечение ВСУ, осуществлять надзор за поставками оружия Украине, а также помогать украинским военным в обслуживании вооружений.

Точное число американских военнослужащих, которых планируют направить в Киев, не указывается. При этом отмечается, что их количество превысит 60.

Как передавало ИА Регнум, в марте сообщалось, что Государственный департамент США планирует расширить штат посольства в Киеве, направив в республику несколько дипломатов. Кроме того, американская администрация намерена предоставить чиновникам больше возможностей для перемещения по прилегающему региону.