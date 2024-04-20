Брянск, 21 апреля, 2024, 00:05 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в трёх районах Брянской области, сообщил 20 апреля глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Их обезвредили над территориями Выгоничского, Дубровского и Навлинского районов Брянской области.

«Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Выгоничским, Дубровским и Навлинским районами силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что ранения людей и разрушения инфраструктуры удалось избежать. Богомаз также поблагодарил силы ПВО за их боевую работу.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 19 на 20 апреля, по данным Минобороны РФ, в более чем восьми регионах России российские военные уничтожили в общей сложности 50 беспилотников ВСУ. Самое большое количество — 26 дронов — сбили в Белгородской области, а в Брянской области обезвредили десять БПЛА.

При этом Александр Богомаз поздно вечером 19 апреля написал, что в Выгоничском районе загорелся объект энергетической инфраструктуры после падения обломков сбитого беспилотника.