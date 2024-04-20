Тель-Авив, Израиль, 20 апреля, 2024, 23:53 — ИА Регнум. Митинг в центре Тель-Авива собрал несколько тысяч участников, которые требуют провести в Израиле досрочные выборы и заключить сделку по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом 20 апреля сообщило агентство Reuters.

Кадр из видео

Люди пришли к комплексу правительственных зданий. На месте дежурят бригады скорой помощи и отряды полиции. Стражи порядка выставили заграждения, чтобы не допустить беспорядков и блокировку дорог.

Кроме того, у места проведения митинга стоят полицейские автомобили с водометными установками.

Как сообщало ИА Регнум, 10 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция израильской армии в секторе Газа может завершиться в течение следующих двух месяцев.

18 марта он раскритиковал те страны Запады, которые призывают к проведению выборов в Израиле. По словам Нетаньяху, эти государства потеряли совесть и имеют плохую память. Премьер-министр указал на нападение палестинского радикального движения ХАМАС на израильские населённые пункты в октябре 2023 года.