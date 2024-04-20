Белгород, 20 апреля, 2024, 23:42 — ИА Регнум. Российские военные вечером 20 апреля обнаружили и обезвредили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Белгородской областью, сообщило Министерство обороны России.

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Его сбили силы противовоздушной обороны (ПВО).

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

В Минобороны также уточнили, что атаку удалось отразить примерно в 21:50 мск.

Как сообщало ИА Регнум, утром 20 апреля стало известно, что система ПВО нейтрализовала в ночное время 50 БПЛА украинской армии в нескольких регионах России. Больше всего дронов сбили в Белгородской области — 26.