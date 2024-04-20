Москва, 20 апреля, 2024, 23:31 — ИА Регнум. Решение Соединённых Штатов Америки конфисковать суверенные активы Российской Федерации подрывает отношения двух стран, заявила сенатор Екатерина Алтабаева.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Конфискация активов России — шаг, действие, которое открывает «ящик Пандоры»… Это, конечно, наносит ущерб репутации финансовых институтов, это, безусловно, с точки зрения финансово-экономической — совершенно неразумный шаг. Это политическая авантюра», — приводит слова сенатора Lenta.ru.

Алтабаева подчеркнула, что конфискация суверенных российских активов американскими властями непременно повлечёт за собой ответный меры со стороны России.

Как передавало ИА Регнум, в субботу, 20 апреля палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов приняла законопроект о конфискации активов России в пользу Украины. За законопроект проголосовали 360 конгрессменов, против выступили 58. Документ направили в сенат для дальнейшего рассмотрения.

После начала специальной военной операции России на Украине страны Европейского союза и «Группы семи» (G7) заморозили российских активов на сумму около 300 миллиардов евро. Москва неоднократно заявляла, что решение об использовании суверенных активов РФ нарушит все правила и нормы международного права.