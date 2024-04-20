Токио, 20 апреля, 2024, 23:23 — ИА Регнум. Два вертолёта SH 60 Seahawk морских сил самообороны Японии, предположительно, потерпели крушение во время учений в Тихом океане. Об этом 20 апреля сообщает агентство Kyodo со ссылкой на главу МО Японии.

U. S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jacob Mattingly

Уточняется, что два вертолета, на борту каждого из которых находились четыре члена экипажа, перестали выходить на связь.

«Министерство обороны Японии сообщает о том, что два вертолета Морских сил самообороны, вероятно, потерпели крушение в субботу во время ночной тренировки у островов Идзу в Тихом океане», — поясняется в материале.

Предварительно, семь из восьми членов экипажа считаются пропавшими без вести. Причины исчезновения вертолётов неизвестны, продолжается поисково-спасательная операция в районе возможной авиакатастрофы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в США во время учений в штате Колорадо потерпел крушение ударный вертолёт AH-64E Apache. В результате ЧП пострадали двое военнослужащих.

Также сообщалось, что у берегов Калифорнии в Тихий океан рухнул вертолёт американских ВМС MH-60R Seahawk. Инцидент произошёл во время учений. Вертолёт разбился в водах залива Сан-Диего. Экипаж в составе шести человек доставили на берег, военные получили травмы.