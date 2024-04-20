Во время учений в Тихом океане потерпели крушение два вертолёта ВМС Японии
Токио, 20 апреля, 2024, 23:23 — ИА Регнум. Два вертолёта SH 60 Seahawk морских сил самообороны Японии, предположительно, потерпели крушение во время учений в Тихом океане. Об этом 20 апреля сообщает агентство Kyodo со ссылкой на главу МО Японии.
Уточняется, что два вертолета, на борту каждого из которых находились четыре члена экипажа, перестали выходить на связь.
«Министерство обороны Японии сообщает о том, что два вертолета Морских сил самообороны, вероятно, потерпели крушение в субботу во время ночной тренировки у островов Идзу в Тихом океане», — поясняется в материале.
Предварительно, семь из восьми членов экипажа считаются пропавшими без вести. Причины исчезновения вертолётов неизвестны, продолжается поисково-спасательная операция в районе возможной авиакатастрофы.
Ранее ИА Регнум сообщало, что в США во время учений в штате Колорадо потерпел крушение ударный вертолёт AH-64E Apache. В результате ЧП пострадали двое военнослужащих.
Также сообщалось, что у берегов Калифорнии в Тихий океан рухнул вертолёт американских ВМС MH-60R Seahawk. Инцидент произошёл во время учений. Вертолёт разбился в водах залива Сан-Диего. Экипаж в составе шести человек доставили на берег, военные получили травмы.