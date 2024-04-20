Москва, 20 апреля, 2024, 21:57 — ИА Регнум. Международный аэропорт Грабцево в Калужской области возобновил работу после отмены плана «Ковёр», введённого в связи появлением в небе над регионом беспилотника. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артём Кореняко.

Международный аэропорт Калуга

«Калужский аэропорт Грабцево с 21:20 мск работает в штатном режиме», — написал он.

Кореняко уточнил, что за время действия ограничений на запасной аэродром Внуково отправили один самолёт, летевший из Санкт-Петербурга. Представитель Росавиации подчеркнул, что безопасность в приоритете при организации полётов

Руководство калужского аэропорта объявило о введении плана «Ковёр» в 20:22 мск из-за того, что в небе над Калужской областью появился беспилотник. Кроме отправления рейса из Санкт-Петербурга на запасной аэродром, пассажиров предупредили о задержке рейса в Минеральные Воды.

Как сообщало ИА Регнум, 10 марта аэропорт Пулково ввел план «Ковёр» в рамках мер безопасности. Воздушная гавань возобновила работу примерно через полтора часа. За это время на запасные аэродромы отправили три самолёта.

Также работу петербургского аэропорта ограничивали 2 марта в рамках обеспечения безопасности полётов. План «Ковёр» отменили через полчаса.