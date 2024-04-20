Москва, 20 апреля, 2024, 20:31 — ИА Регнум. Российские силы ПВО 20 апреля сбили над Московской и Тульской областями два малоразмерных воздушных шара, с помощью которых ВСУ пытались атаковать территорию России, сообщило Минобороны РФ.

Mil.ru

«Около 19.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением двух малоразмерных воздушных шаров (МВШ) по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 16 апреля Минобороны России сообщило, что средства ПВО сбили МВШ над Курской областью. Украинские боевики пытались использовать это средство для террористической атаки.

18 апреля ВСУ также применили воздушные шары во время атаки Белгородской, Ростовской и Воронежской областей. Украинские боевики также запустили реактивные снаряды и беспилотники. Всего было 46 воздушных объектов, их сбили российские средства противовоздушной обороны.

Военно-политический публицист Михаил Онуфриенко, комментируя применение украинской армией воздушных шаров, заявил, что их используют, пытаясь перегрузить средства ПВО. Он отметил неэффективность применения МВШ для ударов по целям.