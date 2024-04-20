Москва, 20 апреля, 2024, 20:20 — ИА Регнум. Расстрелявший предпринимателя из Балашихи мужчина скрылся в Турции. Об этом 20 апреля сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.

Кадр из видео

«Полиция объявила в розыск KIA, на которой скрылся преступник, но, по предварительным данным, ему удалось вылететь в Турцию из Шереметьево вместе с водителем, который увёз киллера с места убийства», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ранее ИА Регнум, тело убитого мужчины 1963 года рождения нашли утром рядом с домом. Личность убитого установили позднее, стало известно, что это местный предприниматель и хозяин торговой точки. Под данным Telegram-канала «ЧП Москва», в мужчину выстрелили пять раз. Нападавшего объявили в розыск. По факту случившегося возбудили уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Киллер бросил пистолет на месте преступления.