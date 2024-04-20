Владикавказ, 20 апреля, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Задержанному в Северной Осетии украинцу грозит до 20 лет лишения свободы за шпионаж, сообщило 20 апреля погрануправление ФСБ в республике.

Сергей Бобылев/ ТАСС

В отношении 36-летнего задержанного гражданина Украины возбудили уголовное дело по статье 276 УК («Шпионаж»). Если его вина будет доказана, украинцу грозит до 20 лет тюрьмы.

По данным ведомства, задержанный собирал информацию о местонахождении личного состава и военной техники российской армии в зоне СВО. После чего он пересылал её куратору через мессенджер.

Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля силовики задержали 36-летнего украинца по подозрению в шпионаже. Он пытался выехать в Грузию через КПП «Верхний Ларс».

Как стало известно 5 апреля, на территории ЛНР сотрудники ФСБ задержали мужчину за передачу Киеву данных о российских пограничниках. По версии следствия, мужчина работал на СБУ с 2019 года, помогая украинской стороне устанавливать личности российских пограничников. СБУ завербовали его с помощью имеющегося у них компромата.

В конце марта сотрудники ФСБ задержали в ЛНР гражданина Украины, который передавал в СБУ данные о местах дислокации российских военных — участников СВО. В том же месяце силовики задержали жительницу Мариуполя по подозрению в шпионаже. Задержанная собирала данные о расположении подразделений Минобороны в ДНР. Полученную информацию она передавала украинским спецслужбам в социальных сетях.