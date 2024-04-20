Грузовик и автобус столкнулись в Щёлково
Грузовик и автобус столкнулись в Щёлково, пострадали 10 человек
Щелковский район, Московская область, 20 апреля, 2024, 19:46 — ИА Регнум. В подмосковном Щёлково произошло ДТП с участием автобуса и грузовика. Об этом стало известно 20 апреля.
Столкновение произошло в 16:50 мск на 37-м км автодороги М-7 «Волга» в Щёлковском районе. По предварительной информации, водитель автобуса врезался в грузовик из-за несоблюдения дистанции при движении.
«10 человек получили телесные повреждения. В настоящее время Госавтоинспекция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего», — сообщило подмосковное МВД в Telegram-канале.
Как сообщало ИА Регнум, 8 апреля в результате ДТП с автобусом в Самарской области погибли два человека и пострадали 26. Авария произошла на 26-м километре автодороги Урал — Муханово, водитель превысил скорость и допустил съезд с трассы с последующим опрокидыванием. Четырём пострадавшим оказали помощь амбулаторно, 22 пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести.