Щелковский район, Московская область, 20 апреля, 2024, 19:46 — ИА Регнум. В подмосковном Щёлково произошло ДТП с участием автобуса и грузовика. Об этом стало известно 20 апреля.

ГУ МВД России по Московской области

Столкновение произошло в 16:50 мск на 37-м км автодороги М-7 «Волга» в Щёлковском районе. По предварительной информации, водитель автобуса врезался в грузовик из-за несоблюдения дистанции при движении.

«10 человек получили телесные повреждения. В настоящее время Госавтоинспекция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего», — сообщило подмосковное МВД в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 8 апреля в результате ДТП с автобусом в Самарской области погибли два человека и пострадали 26. Авария произошла на 26-м километре автодороги Урал — Муханово, водитель превысил скорость и допустил съезд с трассы с последующим опрокидыванием. Четырём пострадавшим оказали помощь амбулаторно, 22 пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести.