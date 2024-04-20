Москва, 20 апреля, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили несколько истребителей МиГ-29 и системы С-300 ВСУ, заявил 20 апреля британский эксперт Александр Меркурис.

Coert van Breda

«Украинские самолёты, которые осуществляли операции на фронте, вылетали с авиабазы под Днепропетровском. Вероятнее всего, было уничтожено четыре Миг-29», — рассказал он в блоге на YouTube.

Это часть российской стратегии, суть которой в сведении на нет ударных возможностей ВСУ, пояснил Меркурис. Он также упомянул, что помимо самолётов, ВСУ лишились также четырёх установок противовоздушной обороны С-300.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные за неделю уничтожили три истребителя МиГ-29 и четыре военно-транспортных самолёта Ан-26 ВСУ на аэродроме базирования.

Помимо этого, российские военные уничтожили два радиолокатора наведения воздушных целей и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства.