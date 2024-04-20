Калуга, 20 апреля, 2024, 19:39 — ИА Регнум. Российские силы ПВО сбили несколько беспилотников в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Жуковском районе силами ПВО обнаружены и сбиты несколько БПЛА», — заявил он.

Он добавил, что обломки упали в стороне от населённых пунктов. По предварительным данным жертв и разрушений нет.

На место прибыли оперативные службы.

Как сообщало 20 апреля ИА Регнум, российская система противовоздушной обороны отразила в ночь с 19 на 20 апреля атаки 50 беспилотников в более чем восьми регионах России. По данным Минобороны, дроны сбили в Московской, Калужской, Смоленской, Рязанской, Тульской, Курской и Брянской областях. Более 20 БПЛА обезвредили в Белгородской области.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов 20 апреля сообщил, что в Хлевенском районе и Воловском округе нашли обломки двух летательных аппаратов. Предположительно, это метеозонды.